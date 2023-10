Elezioni in Polonia | vince il partito sovranista ma le opposizioni europeiste superano le più rosee aspettative

Leggi su velvetmag

(Di domenica 15 ottobre 2023) Primi exit poll ina seguito dellelegislative di domenica 15 ottobre. Gli elettori, accorsi alle urne come mai nella storia, hanno premiato ildi destra Diritto e Giustizia (Pis) del premier Mateusz Morawiecki, al governo da 8 anni. Tuttavia la destra non avrebbe la maggioranza per governare e ildi Centrosinistra Piattaforma civica ha ottenuto molti più seggi di quanto si prevedesse. Il Pis, secondo gli exit poll, avrebbe il 37% del consenso popolare, mentre Piattaforma civica, il maggiordi opposizione del Centrosinistra dell’ex premier ed ex presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, resterebbe invece ferma al 32%. Seguono ilsocial-liberale Terza via al 13% e Nuova sinistra all’8,6%. Piattaforma civica si asseterebbe a 163 deputati: ...