Elezioni in Polonia | la Bilotti a Varsavia e Cracovia per monitorare le operazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa giovedì la senatrice del Movimento Cinque Stelle Annasi trova in, in qualità di membro della Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare dell’Osce, per osservare leparlamentari in programma per domenica 15 ottobre. È la prima volta che l’Assemblea Osce monitora lein, su invito delle autorità polacche. Durante la sua permanenza ala senatrice ha partecipato ai briefing da parte di rappresentanti dell’amministrazione elettorale centrale, esponenti dei media e della società civile, rappresentanti delle coalizioni politiche. “Parliamo di un momento cruciale per il destino di un grande paese europeo – spiega la senatrice– e il nostro compito è quello di valutare la ...