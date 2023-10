Elena Basile | il solito vecchio disco rotto di sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 15 ottobre 2023) In questi giorni, in cui nei talk televisivi il conflitto scatenato da Hamas monopolizza il dibattito, ha fatto la sua irruzione una nuova pasionaria di evidenti tendenze filo-palestinesi: l’ex diplomatica. Una donna che, per la cronaca, collabora da tempo, sotto lo pseudonimo di “Ipazia”, con il Fatto Quotidiano, sostenendo una linea molto favorevole a Vladimir Putin. In particolare, in una serie di accesi dibattiti nel salotto della Gruber, su La7, la nostra eroina ha espresso in modo velato, ma piuttosto evidente in filigrana, una evidente simpatia per la causa palestinese, contrapposta ad una altrettanto evidente ostilità preconcetta per Israele e per i Paesi occidentali che lo sostengono anche nell’attuale, drammatico frangente. In estrema sintesi, laripropone in salsa mediorientale il sinistro slogan degli ...