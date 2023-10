Ecco la visita medica “sospesa” | dove si può fare

Leggi su quifinanza

(Di domenica 15 ottobre 2023) In principio fu il caffè sospeso, inventato a Napoli. Poi arrivarono altre iniziative filantropiche e solidali sparse a macchia di leopardo su e giù per lo Stivale come il gelato sospeso, la pizza, il giocattolo sospeso, eccetera. Oggi a Milano arriva laper i più bisognosi. Visite mediche gratis a Milano Il centro sanitario Welcomed ha inaugurato la sua terza sede a Milano alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. La struttura si trova in via degli Olivetani. La realtà è dedicata ai bambini e alle famiglie milanesi e in particolare ai più fragili. Lo spazio si estende su oltre 668 metri quadrati, su due elevazioni. Sono presenti 17 ambulatori specialistici, una palestra e uno spazio dedicato ai corsi per i genitori. Le altre due sedi si trovano in via Lazzaro Papi e in via Lodovico ...