E’ morta Suzanne Somers | attrice di ‘Tre cuori in affitto’ aveva 76 anni

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) – E’, l’76, a cui 23fa era stato diagnosticato un tumore al seno, si è spenta nella sua casa di Palm Springs, in California. L’è stata protagonista di Trein affitto (Three’s Company), una sitcom di enorme successo tra il 1977 e il 1984.interpretava Chrissy, conquilina di Jack Tripper e Janet Wood, interpretati da John Ritter e Joyce DeWitt. Negli’90, l’è stata protagonista di un’altra sitcom, Una bionda per papà (Step by Step) con Patrick Duffy. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

