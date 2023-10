É ai domiciliari ma fa da “taxi” in aeroporto | ri-arrestata a Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 15 ottobre 2023)– I Carabinieri della Stazionenel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hanno arrestato una persona, denunciato due persone e sanzionato 7 autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri in transito. Nella circostanza, durante un controllo alla circolazione stradale all’interno dello scalo, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 42 anni, per evasione dagli arresti, poiché sorpresa a bordo di un veicolo, mentre prelevava una persona. Nei pressi di alcuni negozi duty free situati nel Terminal 1 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato due viaggiatori, che in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti di profumeria, del valore totale di circa 300 euro. I due, ...