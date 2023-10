Dramma a San Leucio del Sannio | 69enne si accascia al suolo e muore

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sandel. Un uomo, 69 anni, si è improvvisamenteto almentre si trovava in Piazza Zamparelli, in prossimità di un esercizio commerciale. I presenti hanno tentato di prestargli soccorso ed hanno allertato il 118, ma per l’uomo, probabilmente colpito da un infarto, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sandelper effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

