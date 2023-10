Dove si nascondono i terroristi Gaza | l' esperto svela l' attacco di Israele

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Siamo alla vigilia dell'dinei confronti della Striscia di. L'0biettivo dichiarato delle forze militari di Tel Aviv è quello di colpire idi Hamas. Di questo si è parlato nel corso della trasmissione Dritto e rovescio in onda il 15 ottobre su Rete4. Ospite in studio era Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana di Difesa eddi strategie militari. Batacchi ha descritto come avverrà l'di terra e soprattutto hato9si nascono idi Hamas. Ecco come può avvenire l'diPietro Batacchi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/tBQCpEmJRa — Dritto e rovescio (@Drittorovescio ) October 15, 2023 ...