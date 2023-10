Dove regnava il Kaiser regna il nervosismo

Leggi su panorama

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dai Balcani fino alla Slovacchia, il territorio dell’ex impero austroungarico si conferma una polveriera (e a godere di queste tensioni è Mosca). In attesa delle elezioni polacche che si terranno il 15 ottobre, è il vasto spazio post-asburgico ad essere attraversato da tensioni, che si scaricano sul fianco orientale della Nato e sul confine est della Ue.un tempoil, oggiil. Mosca, convitato di pietra di ogni vicenda che si consuma da quelle parti, osserva compiaciuta.Dell’influenza russa nell’ex impero austroungarico, per esempio, si è ripreso a parlare subito, all’indomani delle elezioni in Slovacchia, che hanno registrato l’affermazione del nazionalista (di sinistra) Robert Fico. Fico è un revenant, un redivivo, della Slovacchia è già stato ...