Doppio Passo | i protagonisti | “Calcio e provincia per un film sulla fatalità del destino”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il regista Lorenzo Borghini, insieme ai, Giulio Beranek e Giordano De Plano, raccontanonella nostra video intervista. Il, la vita, il. Come raccontato nella nostra recensione, l'esordio alla regia di Lorenzo Borghini convince per struttura e per interpretazioni. Una storia di, quella di, che esplode quando "il capitano" della Carrarese resta senza un contratto, nonostante la promozione in serie B. Apre un ristorane, facendosi aiutare da un vecchio amico, ma il debito diventa insanabile, e pericoloso*. Ad interpretare capitan Claudio, un grande Giulio Beranek** che, nella nostra intervista, ha raccontato: "Ilè un pretesto, questa è una storia di precarietà, che si ...