Dopo 500 anni il castoro è tornato in Italia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le attività di reintroduzione e "rewilding" sono alcuni degli strumenti principali usati nel campo della biologia della conservazione per cercare di mitigare gli impatti dell'uomo sull'ambiente e riportare gli ecosistemi ad uno stato più naturale. Queste azioni possono talvolta comportare alcune sfide, in particolare quando le specie coinvolte sono grandi carnivori, grandi erbivori, o "ingegneri ecosistemici", specie che con le loro attività possono modificare notevolmente gli habitat e il paesaggio.Fino a pochifa, ileuropeo (Castor fiber) era totalmente assente dall', in quanto caccia e perdita di habitat avevano portato all'estinzione tutte le popolazioni presenti sul territorio nazionale.più di 500di totale assenza, questa specie ha recentemente iniziato la ...

L'uomo è precipitato nel vuoto da circa 150 metri (inizialmente erano stati stimatiaver raggiunto la parte finale del sentiero attrezzato. L'elicottero giunto sul posto ha verricellato in ...

Il castoro europeo è tornato in Italia dopo 500 anni di assenza WIRED Italia

Stando alle prime informazioni, Alessandra Tortomasi avrebbe perso il controllo della sua auto (una Fiat 500) mentre si trovava in via Astura ... Portata in elisoccorso in ospedale: muore subito dopo ...L'attesa è finita. Dopo cinque anni di chiusura, tra lavori e polemiche, il PalaTiziano torna a vivere lo sport capitolino e nazionale. Anche se ancora a capienza ridotta - 2.500 posti a disposizione ...