Donna ferita a coltellate in strada | c’è un fermo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ancora unaaggredita in Italia. La 48enne è stata accoltellata inal culmine di una lite. Il responsabile è stato fermato dagli inquirenti poco dopo. Ennesimo tentativo di femminicidio in Italia. Unadi 48 anni, secondo quanto riferito da TgCom24, è stata accoltellata al culmine di una lite nella sua vettura con un uomo a Martina Franca, in provincia di Taranto, che ha provato la fuga, ma alla fine è stato arrestato dai carabinieri. Unaè stata aggredita a Martina Franca – Notizie.com – © AnsaLe condizioni della vittima non sono gravi. La 48enne è stata trasportata all’ospedale del capoluogo pugliesi, ma il quadro clinico non desta particolari preoccupazioni. Nelle prossime ore sarà ancora ascoltata dagli inquirenti per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa aggressione. La ...