“Domenica In” | il dolore e la rinascita di Scialpi | chi è il suo compagno Leo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ospite della sua storica amica Mara Venier,ha rivissuto momenti della propria carriera ma soprattutto eventi cruciali della sua vita privata. Sguardo rivolto alla sua famiglia, con la quale il rapporto non è stato semplice. Oggi, però, è ben più consapevole e sa riconoscere anche i propri errori. Da qui all’amore, sofferto, crollato e rinato, il passo è breve. Il rapporto con i genitori Il confronto con suo padre non è mai stato semplice, ha spiegatoa Mara Venier. Soltanto alla fine i due sono riusciti a ritrovarsi. Il motivo: “Tutto parte dalla solitudine, che ti resta per tutta la vita”. Lui lo colpevolizzava, in modo sbagliato (dice, ndr), a causa delle sue ripetute mancanze. Lui era un poliziotto e per avere dei guadagni extra per la famiglia restava fuori 2-3 mesi, tornando soltanto al sabato pomeriggio, per poi ripartire la ...