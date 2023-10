Di Maio semina gaffe come inviato tra gli arabi | dagli strafalcioni in italiano a quelli in inglese…

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Qualcuno tira in ballo Totò e Peppino a Milano, “noio volevam savuar“, nei loro goffi tentativi di parlare in francese a un vigile urbano sotto al Duomo. In effetti uno degli ultimi tweet di Luigi Di, già noto per i suoiin, lo riporta alla ribalta daper la Ue nel Golfo Persico per le suein inglese, e non solo. Sotto una foto istituzionale, che documenta l’incontro di Di, con lo sceicco Salem Abdullah Al Jaber Al Sabah, ministro degli Esteri del Kuwait, su “X” si è scatenato un inferno di ironie… Die lain inglese L’inglese maccheronico di Luigi Dimal si concilia con la diplomazia internazionale e soprattutto con il “tribunale” di Internet, dove chi parla bene l’inglese ...