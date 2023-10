Debiti fuori bilancio | il sindaco di San Marco Evangelista non ci sta e denuncia alla Corte dei Conti

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 15 ottobre 2023) SanEv. A San, la minoranza consiliare non vota un cospicuo debitodi cuiSentenza n. 6762/2023 e il primo cittadino arch.Cicala non rimane a guardare e, per “presunti danni erariali”, invia formaledeiindicando i sei Consiglieri di minoranza responsabili della mancata approvazione dell’atto amministrativo: Vincenzo Zitiello, Antonia del Prete, Michela Carozza, Felice Foresta, Giovanni Vagliviello e Antonia Tarallo. A spiegare i fatti sono manifesti e volantini diffusi stamane, domenica 15 ottobre, a Sana firma del gruppo San“Insieme”, coalizione ...