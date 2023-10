De Leo non cede la fontana ad Aquaman | “A duje nunn ce trasimme”

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il Sindaco, caro amico di Michele Schiano per chi non lo sapesse o comunque per ricordalo, nonal super eroe marino la possibilità del bagnetto “A due non ci trasiamo e quindi nientedi piazza Rosselli per: il bagnetto lo faccio solo io”. Così tuono un determinato De Leonardis che nega in via definitiva il permesso al noto super Eroe sempre bagantodi utilizzare lastessa. “Quello sgizza sempre e sporca la funtana nonché la piazza. Poi chi asciuga?”. La famigerata “Green Funtain” come è stata ribattezzata per il suo caratteristico look verdastro tanto fashion quindi è ancora al centro del dibattito politico. Il fatto che sia verde non significa, comunque, che taluni personaggi se ne possano approfittare togliendo il diritto al Primo cittadino di trovare la ...