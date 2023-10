Dallamericaruso | il film-evento del concerto di Lucio Dalla a New York del 1986

... ho scoperto in un'alba improvvisamente luminosissima (ah, anche poeta), "" Il ... e poi " certo ha ragione il signore se dice che siamo in un, cantava quell'altro " qualcuno che ...

DallAmeriCaruso. Il concerto perduto Nexo Digital

«DallAmeriCaruso. Il concerto perduto», Walter Veltroni nel segno di Lucio Dalla. Il trailer in anteprima Corriere TV

Così, il disco cambia nome e diventa "DallAmeriCaruso", l'album più famoso di Dalla ... fantasia pop e la migliore melodia della tradizione napoletana e italiana. Nel film troviamo gli oggetti e i ...L’album del concerto “Dallamericaruso - Live at Village Gate, New York 23/03/1986” (Sony Music) sarà disponibile dal 20 novembre in digitale e dall’1 dicembre in formato doppio cd, doppio vinile nero, ...