Da Sephora e Rare Beauty per la Giornata della Salute Mentale alle vetrine natalizie di Ghd in Rinascente Milano | gli appuntamenti beauty del mese

... appartenente al brandBeauty della cantante. Disponibile in ben otto colorazioni: Serenity (... È possibile acquistarlo al prezzo di 24,50 euro sul sito online e nei negozi selezionati di. ...

Sephora con Rare Beauty per la salute mentale BeautyBiz

Giornata Mondiale della Salute Mentale: una partnership importante ... MEGAMODO

un’altra persona». Sephora e Rare Beauty annunciano il lancio della campagna “Make a Rare Impact” una partnership per celebrare la Giornata mondiale della salute mentale, per l’educazione, la ...Selena Gomez is not only dominating the music world (her memorable victory and red dress at the VMAs still lingers), but she’s also leaving a significant mark beyond the entertainment industry, with ...