Cuori | Report | Fazio o Due settimane per innamorarsi? La tv del 15 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Per la prima serata in tv, domenica 15su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Quattro centimetri d’invidia” e “L’ora della verità”. Nel primo, il matrimonio con Mosca è ormai giunto al capolinea, ma Elvira è pronta a lottare con le unghie e con i denti per non vedere il marito tornare tra le braccia di Agata… Nel secondo, Delia è sempre più coinvolta dal rapporto con la piccola Anna, grazie alla quale sembra anche riuscire a ricostruire un legame con Cesare Ma la presenza della bimba sta per farle scoprire un segreto su sé stessa che non si sarebbe mai immaginata. Sul Nove dalle 19.30 prenderà il via la nuova edizione di “Che tempo che fa”, condotto da Fabiocon Luciana Littizzetto. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con “Il collegio”, con la voce narrante di ...