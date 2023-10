Cuori 2 | la trama della terza puntata | stasera su Rai 1

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 ottobre 2023)su Rai 1 in prima serata torna2, la seconda stagioneserie ambientata nella Torino degli anni '60: ecco la2 tornasu Rai 1 alle 21:30 con lanuova stagione, arrivata a due anni di distanza dalla prima. La scorsa settimana la fiction, tra i contenuti più visti sulla piattaforma RaiPlay, ha totalizzato 2,8 milioni di spettatori, per 18 punti di share.di domenica 15 ottobre Nel primo episodio, intitolato Quattro centimetri d'invidia, il matrimonio con Mosca è ormai giunto al capolinea, ma Elvira è pronta a lottare con le unghie e con i denti per non vedere il marito tornare tra le ...