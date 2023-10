Cuori 2 | ecco le anticipazioni del quinto e sesto episodio con Pilar Fogliati | Daniele Pecci e Matteo Martari

(Di domenica 15 ottobre 2023) Terza domenica con la nuova stagione della serie Rai2 conledelTerzo appuntamento con la nuova stagione della serie Rai2 (leggi la nostra recensione dei primi episodi), ambientata nell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni ’60, in onda domenica 15 ottobre alle 21.25 su Rai1. LedelNel, Quattro centimetri d’invidia, il matrimonio con Mosca è ormai giunto al capolinea, ma Elvira è pronta a lottare con le ...

... qualcosa di 'soprannaturale' che può e deve rifluire nelle nostre menti e nei nostri, ... Primato di Dio, carità verso i poveri e impegno per la pace!i tratti della figura di San Pio X che ...

Cuori 2, le anticipazioni delle puntate di domenica 15 ottobre su Rai 2 La Gazzetta dello Sport

Cuori 2, ecco le anticipazioni del quinto e sesto episodio con Pilar ... Spettacolo.eu

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Amore, segreti e scontri nel nuovo appuntamento con "Cuori 2", la fiction in onda stasera su Rai 1: ecco la trama dei nuovi episodi.