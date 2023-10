Cultura | Sangiuliano “Lavorare per alzare la qualità dei nostri servizi”

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia storicamente ha due grandi pilastri per il suo sviluppo socioeconomico: uno è certamente l'impresa. La capacità di trasformare materie prime in prodotti applicando a questo processo quello che io chiamo il genio italico. Quello che per esempio noi abbiamo fatto con la Ferrari, con la moda, con tante eccellenze italiane. L'altro grande pilastro è la, che può essere un grande fattore di sviluppo socioeconomico, perchè noi rappresentiamo un unicumle nel mondo”. Lo ha detto il ministro dellaGennaroa Sky Tg24 parlando di come interverrà la monovra di bilancio del governo Meloni sul mondo della. “L'Italia è una super potenzale, perchè noi, lì, al centro del Mediterraeno, abbiamo visto una successione di ...