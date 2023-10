Crollo verticale delle temperature e bombe d' acqua | Giuliacci | i due giorni da incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Freddo, piogge e forti temporali. Marionon ha dubbi: qui cambia tutto. Il caldo sarà presto un lontano ricordo e dovremo fare i conti con un drastico caloche annuncia l'ingresso dell'autunno e apre già una finestra sull'inverno. Come riporta sul suo sito meteo.it, la situazione è in continua evoluzione: "La prossima settimana sarà decisamente più vivaceultime, con il passaggio di alcune perturbazioni capaci di portare piogge che, in alcune regioni, saranno anche abbondanti. Da una parte infatti l'alta pressione si ritirerà verso più basse latitudini, dall'altra un Ciclone d'Islanda particolarmente attivo sospingerà verso l'Europa una serie di perturbazioni atlantiche". Un quadro dunque totalmente diverso da quello di queste ultime settimane e che potrebbe ...