Crolli | allarme edifici da Chiaia alla Sanità «La mappa dei rischi»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Pioggia di massi e calcinacci dai monumenti napoletani che perdono pezzi. Ladelo è estesa e riguarda location centrali e affollate della città. In certi casi parliamo di...

In forte calo Hong Kong - 2,43% di fronte alla prospettiva di nuovinell'immobiliare. CSI ... Petrolio sotto controllo, nuova fiammata sul gas Torna a crescere l'energia, anche se i ...

Nuovi uffici comunali, l'allarme di Lista per Ravenna: "Crolli ripetuti, lavoratori a rischio" RavennaToday

Crollo sulla Croda Marcora, l'allarme del Cai: «Non percorrete quei sentieri e la ferrata» ilgazzettino.it

Il distacco si è registrato in una parte sottostante la copertura lasciando esposti i travetti portanti del tetto: ad accorgersi dello schianto (e della nuvola di polvere) tutte le attività presenti ...Mattia Simonetti, 17 anni, è morto in un tragico incidente. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo dalle macerie di un tetto crollato in un ...