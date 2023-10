Cosa ci rende sovversiv??

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023)?, la manifestazione ideata dalle studentesse di Prime Minister Prime Minister è una scuola di politica nata quattro anni fa dall’esigenza di quattro donne di creare uno spazio dove venisse insegnato alle donne che la loro voce vale, che loro valgono. La scuola nasce a Favara, in Sicilia, e ora le sue quindici sedi sono distribuite in tutta Italia. Le donne di Prime Minister conquistano anche Napoli: girando con la loro scuola itinerante, le studentesse si riappropriano dei luoghi della loro amata città. I corsi durano un anno, con incontri una volta al mese, di sabato per andare in contro alle necessità delle studentesse. Ragazze dai quattordici ai diciannove anni prendono parte a lezioni frontali e workshop, miste a parti pratiche con l’ideazione di progetti. A novembre avrà inizio la quinta edizione e ogni scuola potrà scegliere un tema a cui ...