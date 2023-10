Corona non ci sta | duro attacco a Spalletti

Leggi su notizie

(Di domenica 15 ottobre 2023) Fabriziotorna a difendersi sui social. L’ex fotografo in varie storie pubblicate sul proprio profilo critica duramente Luciano. E’ botta e risposta tra Fabrizioe Luciano. Dopo le critiche da parte del commissario tecnico italiano, l’ex fotografo è andato a replicare sui social al ct azzurro.di– Notizie.com – © AnsaPer prima cosaha ricordato che “è entrato come parte in causa per cercare di difendere i propri giocatori e anche i suoi interessi dalla destabilizzazione che deve aver provocato questa indagine“. Poi, però, è passato all’: “La tua volontà di spostare l’attenzione su di me e la tua speranza che cada ...