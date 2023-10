Corona contro Spalletti | Nuove Rivelazioni in Arrivo -VIDEO

(Di domenica 15 ottobre 2023) Fabriziorisponde alle accuse di Lucianoe promettesullo scandalo calcioscommesse. CALCIOSCOMMESSE – Fabriziotorna alla ribalta condichiarazioni che promettono di scuotere ulteriormente il mondo del calcio italiano, già turbato dal recente scandalo sul calcioscommesse. Questa volta,risponde alle accuse del CT Luciano, promettendonel prossimo appuntamento televisivo. Cosa ci aspetta nelle prossime dichiarazioni di? abrizio, noto per le sue esuberanti dichiarazioni, ha risposto alle accuse velate di Lucianodurante un’intervista su Rai Sport riguardo al caso ...

Il numero 7, che nel pomeriggio aveva giocato e vintola Sampdoria (4 - 2), in compagnia del ... che anche quest'anno il Torino è andato ad omaggiare deponendo unadi fiori. Un'altra ...

Il martedì surreale del calcio italiano: Corona e il suo Truman show… Tuttosport

Caso scommesse, Corona: "Coinvolti almeno altri 10 calciatori e 5-6 procuratori" Sky Tg24

Fabrizio Corona è tornato finalmente in Rai. Da Belve a Domenica In, ora approderà da Milly Carlucci a Ballando con le stelle.Come previsto e ormai consuetudinario, il laterale difensivo del Torino Ricardo Rodriguez parte titolare nella sfida in nazionale da poco cominciata contro la Bielorussia. Serve un successo ...