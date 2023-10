Corona a Spalletti | «È grave che parli di me e non si preoccupi dei suoi calciatori»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 ottobre 2023) Fabrizioha deciso di replicare nelle sue storie Instagram alle parole di Lucianoin conferenza, che alludevano a lui: «è entrato come parte in causa per cercare di proteggere il suo lavoro e iinteressi dalla destabilizzazione che deve aver provocato l’arrivo della procura a Coverciano. Il suo giudizio credo si poggi in parte sui tuoi trascorsi con il mondo del calcio e in parte sul fatto che nelle storie Instagram e negli articoli pubblicati viene parecchio enfatizzato il tuo compiacimento per i risultati dello scoop in termini di visibilità e potenziale denaro. La tua esuberante autoreferenzialità facilita le parti in causa (e i tuoi detrattori) a spostare il focus dell’attenzione dalla notizia a colui che dà la notizia. E quindi che cada fango superché, ...