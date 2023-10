Coppa del Mondo di Triathlon | Alice Betto vince l’oro a Brasilia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 15 ottobre 2023)– E’ uno straordinario week end per ilazzurro indel. L’Italia aggiunge una splendida medaglia, dopo quelle di Chendu di ieri, che arriva dain Sudamericacon il tempo di 2:00:05. La statunitense Katie Zaferes è arrivata seconda con il tempo di 2:00:15, mentre la messicana Rosa Maria Tapia Vidal ha vinto il bronzo con il crono di 2:00:27. Settimo posto per l’altra azzurra in gara, Verena Steinhauser, che ha terminato in 2:01:20. Foto WorldIl Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...