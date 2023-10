Contro Israele | dalla guerra di liberazione allo scontro di civiltà La versione di Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) In principio era stato il Covid. Anno 2020. Una caduta del Pil, in tutte le economie avanzate, che non aveva precedenti negli annali del Fondo monetario. Colpa della Cina? Forse. Chi può dirlo? Fatto sta che la collaborazione di quel Paese, in cui tutto era cominciato, fu vicinozero assoluto. Poi fu la volta della Russia. 22 febbraio 2022. Centinaia di carri armati con la lettera “Z” sulle fiancate che invadono l’Ucraina, seminando morte e distruzione. Non è solo una. È il terrorei civili, divenuti bersaglio di una giostra impazzita. È il sistematico abbattimento di ogni struttura civile. Case, condomini, vecchi palazzoni dell’epoca sovietica che cadono come birilli. Abbattuti a cannonate o colpiti con missili lanciati dentro e fuori i confini del teatro di. Ponti e dighe che saltano per ...