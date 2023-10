Conte | “Non parteciperò mai a manifestazioni di sostenitori di Hamas”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 15 ottobre 2023) FIRENZE – “Se mi devo ritrovare ain cui ambiguamente ci sono fiancheggiatori di, io non potrò mai partecipare”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, alla festa del Foglio a Palazzo vecchio a Firenze. “Abbiamo condannato– ha aggiunto l’ex premier – senza se e senza ma ed è un danno per le popolazioni palestinesi”, senza contare che “con tutto il M5s, non a titolo personale, abbiamo dichiarato che eravamo davanti a un attacco terroristico atroce. Non abbiamo mai messo in discussione il diritto di Israele a esistere, e alla sua sicurezza e alla sua difesa. Mi dispiace che ci sia il deliberato tentativo di rappresentare la nostra posizione come ambigua. Noi di ambiguità non ne abbiamo”. L'articolo L'Opinionista.