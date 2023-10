Conte e Draghi non fermano il nero | di quanto è cresciuto con i loro governi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Altro che centrodestra amico di evasori e furbetti del fisco. Nemmeno i duesono riusciti nell'intento di ridurre l'endemica piaga dell'economia non osservata, composta da lavoroe dalle varie attività illegali. Stando all'ultimo rapporto, relativo al 2021, diffuso ieri dall'Istat, nel Belpaese lavorano incirca 73mila individui in più rispetto all'anno precedente. Nello specifico, rispetto al 2020, la componente del lavoro non regolare dipendente èdell'1,5% (+33,2mila unità) mentre quella del lavoro indipendente del 5,1% (+39,3mila unità). Avvicinandosi, drammaticamente, alla soglia di 3 milioni di persone che rappresentano la categoria dei lavoratori più esposti sul fronte dei salari poveri, degli infortuni e delle morti bianche. Sul fronte ...