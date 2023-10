Concorso ASL Napoli | 25 Posti per Amministrativi

(Di domenica 15 ottobre 2023) All’Azienda Sanitaria Locale2 è stato annunciato unPubblico, al fine di selezionare 25 assistentinell’area degli assistenti, in regime di impiego a tempo indeterminato e con alcune specifiche riserve. ASLper 25In ottemperanza alla delibera n. 1662 datata 25 settembre 2023, è stato istituito unpubblico, basato su titoli ed esami, per occupare venticinque posizioni di assistente amministrativo (nell’area degli assistenti – personale del ruolo amministrativo). Di queste, venti posizioni sono riservate a individui appartenenti alle categorie degli invalidi civili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e le relative modifiche ed integrazioni, mentre cinque posizioni sono ...

... che ha appena ottenuto in 'prestito' per un anno 11 infermieri dallo Spallanzani, ne verranno assegnati altri 30 dal maxi -dell'Roma 2. Ma a chiedere il 'soccorso' dell'Istituto ...

Regole valutazione titoli e Tracce prove scritte - Concorso pubblico ... Asl Roma 1

Concorso Asl, il concorrente ammette: "Mio padre dipendente dell'azienda quel giorno era un controllore" LatinaToday

Negli ospedali laziali carenti di personale stanno per arrivare i «trapianti» delle equipe infermieristiche al completo, fornite in un ...laurea triennale in scienze infermieristiche o laurea equipollente; iscrizione all’Albo dell’Ordine ove esistente; cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; idoneità fisica ...