Commissione Fulbright | cerimonia di avvio della programmazione per i santagatesi dell’IIS “De’ Liguori”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnadi accoglienza per salutare l’arrivo di Miss Rebecca Kaczmarek, cittadina americana, approdata da qualche giorno all’Istituto di Istruzione Superiore de’di Sant’Agata de’Goti nelle sue vesti di assistente di Lingua inglese. È quanto si è sviluppato nella giornata di ieri presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco del Municipio saticulano. L’Istituto santagatese guidato dalla Dirigente scolastico Maria Rosaria Icolaro è stato, infatti, selezionato dal Consiglio Direttivoquale scuola assegnatariaspecifica professionalità per l’anno scolastico in corso. E così, presenti anche il sindaco Salvatore Riccio ed ulteriori amministratori comunali, si è dato vita ad una suggestiva mattinata per tagliare ...