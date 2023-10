Commento al Vangelo di oggi 15 Ottobre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il passo delsecondo Matteo 22,1-14 ci presenta una parabola di Gesù che ci offre molteplici spunti di riflessione sul Regno di Dio e sul suo invito a partecipare alle “nozze del Figlio.” Nella parabola, un re organizza un grande banchetto nuziale per suo figlio e manda i suoi servitori ad invitare molti ospiti. Tuttavia, gli invitati rifiutano di partecipare, alcuni addirittura uccidono i messaggeri del re. Di fronte a questa ostilità, il re decide di aprire le porte del suo banchetto a chiunque voglia partecipare, buoni e cattivi. Ma c’è un’importante nota di avvertimento: quando il re entra e vede un uomo senza un abito da nozze, lo fa cacciare. Questo uomo non è degno di partecipare alle nozze del figlio. Questa parabola può essere interpretata in vari modi, ma un aspetto chiave è l’invito generoso di Dio alle persone a far parte del suo Regno. ...