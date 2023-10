Come superare un tradimento sia in amore che in amicizia | i consigli dello psicologo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Chi ha subito unino ine vuole superarlo troverà molto utili questi. Ecco cosa fare. Chi l’avrebbe mai detto che dietro ad un verbo“tradire” si nascondesse una marea di emozioni difficili da gestire e da. Guardando all’etimologia scopriamo che deriva dal latino trad?re, ossia consegnare, ma con un significato negativo diventato simbolico dall’utilizzo del verbo tradere nel Vangelo di Luca parlando di Giuda che consegnava Gesù agli infedeli.un(Grantennistoscana.it)Oggi quindi tradire porta addosso tutta la pesantezza e il dolore insito in quel gesto e quando sentiamo parlare diun brivido ci corre lungo la schiena perché tutti noi ...

...sentiva suo che non smettono di accompagnartiproblema per tutta la vita . Io l'ho visto proprio con Lea, con tutto uno strascico di fragilità psicologiche che ti rimangono e non puoi

Sharon Stone: «Dipingere mi ha aiutata a superare momenti durissimi. Come la morte di mio fratello e quella di mio nipote» Vanity Fair Italia