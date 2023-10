Come superare la paura di guidare

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) In Italia, ci sono più di 35 milioni di persone con la patente di guida, un numero in costante aumento. Secondo i dati di Parclick.it, nel 2022 più di due milioni di italiani hanno sostenuto l’esame per ottenere la patente di guida, e il 75% l’ha superato. Tuttavia, non tutti coloro che ottengono la patente di guida la utilizzano quotidianamente. Molti lo fanno sporadicamente e si ritrovano a nonper lungo tempo, sia perché utilizzano altri mezzi di trasporto, sia perché non ne hanno bisogno. In questo modo peró si trovano sempre di più difficoltà al momento di riprendere la guida, talvolta addirittura temendo il ritorno al volante. Ecco perché gli esperti di Parclick.it condividono alcuni suggerimenti per tutti coloro che hanno appena ottenuto la patente o vogliono riacquistare fiducia alla guida: 1. Preparare il veicolo Prima di tutto, è importante ...