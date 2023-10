Colosso italiano regala a tutti congedo retribuito al 100%

(Di domenica 15 ottobre 2023) I genitori appartenenti al gruppo Barilla avranno accesso a una nuova politica che offre una maggiore protezione per il benessere dei loro figli. A partire dal 1° gennaio 2024, ciascun genitore potrà beneficiare di unaldella durata di 12 settimane, indipendentemente dal loro sesso, stato civile o orientamento sessuale. Questa iniziativa si estenderà ai 8.700 dipendenti dell’azienda multinazionale e, quando le leggi locali offriranno condizioni più vantaggiose, verranno applicate le normative del paese in questione. In Italia, ildi maternità rimarrà invariato secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale, mentre ildi paternità sarà esteso da 10 giorni, come previsto dalla legge, a una durata di 12 settimane. Il percorso su ...

... come Eugenio Zuccarelli che a NYC lavora nelCVS nel delicato mondo delle intelligenze ... ma pure come punto di riferimento per tanti con la Filitalia Foundation e l'altro medico...

Arredo, il colosso americano. MillerKnoll sceglie Pesaro per ... il Resto del Carlino

Barilla, via al congedo parentale: dodici settimane e stipendio al 100% QuiFinanza

FitActive è il colosso del fitness che in poco più di 15 anni si è imposto sul mercato aprendo al pubblico palestre in tutta Italia. Ad oggi conta 105 club attivi sul territorio nazionale e nel giugno ...Il fondatore e presidente dell'agenzia di stampa multimediale LaPresse ha ricevuto il riconoscimento al "Business Care International Award" a New York ...