Coda effetto lifting | la “regola della mandibola” è il segreto per farla bene

(Di domenica 15 ottobre 2023) Troppo spesso fatta di fretta e senza sentimento, ladi cavallo è un’acconciatura versatile, amatissima, senza tempo. Negli anni, l’abbiamo vista sul red carpet, diventando un simbolo di eleganza, talvolta di un’epoca o di un personaggio in particolare. Basti pensare alladi Madonna durante il suo Blonde Ambition Tour negli anni ’90 o a quella di Betty Cooper in Riverdale. O, ancora, Barbara Eden nello show I Dream of Jeannie. Code di cavallo capaci di connotare la chioma, ma non solo. Questo tipo di pettinatura, infatti, è in grado di offrire unal viso, ma anche di liberarlo per mettere in risalto i lineamenti. Domarla – e realizzarla ad arte – però non è affatto semplice. Se non abbastanza tirata, infatti, conferisce un aspetto scialbo al look, se troppo costruita può risultare rigida e ...