Claudio Amendola | chi è la nuova giovane compagna Giorgia | “È una cosa seria”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Come è noto, l’anno scorsoe Francesca Neri avevano reso pubblica la loro decisione di separarsi dopo quasi 25 anni trascorsi assieme e mettendo fine a uno dei legami non solo umani ma professionali più longevi dello showbiz italiano: l’attore romano, già sposato per quattordici anni (dal 1983 al 1997) con la doppiatrice Marina Grande, da cui aveva avuto anche due figlie, aveva cominciato verso la fine degli Anni Novanta una love story con la collega, conosciuta sul set del film “Le mani forti”. Dal loro amore nascerà un figlio, Rocco, il terzo per, anche se i fiori d’arancio per la coppia arriveranno solamente nel dicembre 2010, a circa tredici anni dall’inizio della loro relazione. Se sui motivi che hanno portato i due a lasciarsi, tra crisi e altri motivi mai confermati, adesso il gossip si sta concentrando ...