Clamoroso | Perla Vatiero fidanzata con un ex naufrago!

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Temptation Island,riparte dall’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: ecco chi ha rubato il cuore alla vecchia fiamma di MirkoRIPARTE DA LUCA VETRONE: RELAZIONE D’AMORE CON L’EX NAUFRAGO DELL’ISOLA DEI FAMOSI-, ex compagna di Mirko Brunetti, concorrente di Temptation Island, reality targato Mediaset presentato da Filippo Bisciglia, stando alle segnalazioni degli utenti del web, sarebbe stata avvistata a Roma, in un noto locale, in atteggiamenti intimi con Luca Vetrone, finalista dell’Isola dei ...