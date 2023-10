Cimici dei letti | che orrore! Come possiamo evitarle ed eliminarle

Milano, 13 ott. - In Francia è allarmeletti. Ma questo parassita "infestante molto invasivo e difficile da debellare" c'è anche in Italia. Ma come si fa a trovarle, a evitarle o a eliminarle Il posto preferito di queste...

Cimici dei letti, emergenza in Europa: hanno invaso anche Milano La7

Cimici dei letti anche in Italia: come evitarle, come trovarle e come eliminarle Adnkronos

Le cimici dei letti, che hanno provocato il caos a Parigi e a Londra, hanno varcato i nostri confini senza troppi problemi e stanno aumentando gli avvistamenti. Questi piccoli insetti sono molto ...Cimici da letto, dopo l'invasione di Parigi gli insetti arrivano anche in Italia. A Milano Ats riferisce che i casi sono in aumento con in media 80-10 segnalazioni che ne rilevano ...