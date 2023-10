Cimici dei letti anche in Italia | come evitarle ed eliminarle

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) – In Francia è allarmedei. Ma questo parassita “infestante molto invasivo e difficile da debellare” c’èin. Masi fa a trovarle, ao a? Il posto preferito di questesono le valigie. E’ così che molto spesso si torna a casa con a bordo intere famiglie di piccoli ospiti clandestini. Gli esperti dell’Ats di Milano Città metropolitana offrono qualche consiglio per ridurre i rischi e prevenire il peggio: cioè che l’ematofago si installi in casa. Perché “a quel punto – precisano all’Adnkronos Salute Maira Bonini, direttore Struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica, e Vincenzo Celeste, operatore tecnico della stessa struttura – c’è bisogno di personale altamente specializzato ...