Ciclismo | Veneto Classic Trionfa Davide Formolo

Podio completato, poi, da un altro ciclista, ovvero Filippo Zana, del Team Jayco - AlUla, giunto sul traguardo a 16" dal corregionale. Nella top ten altri tre ciclisti italiani: quarto Andrea ...

Formolo, che nel 2024 lascerà la Uae-Emirates per passare alla Movistar, ha trionfato davanti al compagno di squadra Marc Hirschi, vincitore nel 2022. Terzo Filippo Zana (Jayco), tricolore 2022, poi ...Si chiude il calendario delle corse italiane per il ciclismo su strada con la Veneto Classic giunta alla terza edizione. A vincere è un padrone di casa, Davide Formolo: bellissimo successo per l’azzur ...