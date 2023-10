Chiara Consonni vince il Tour of Chongming Island! Tappa e sigillo finale da World Tour

(Di domenica 15 ottobre 2023)ha vinto ilofIsland, evento di livelloche, insieme alof Guangxi di settimana prossima, chiude la stagione del grande ciclismo femminile. La portacolori dell’UAE Team si è imposta nella terza e ultima frazione, giganteggiando in volata sul circuito completamente pianeggiante diNew City Park. La 24enne, che nei giorni precedenti era stata quarta e seconda al traguardo nella stessa località cinese, ha preceduto all’arrivo la polacca Daria Pikulik (Human Powered Health) e l’ottima Martina Fidanza (Ceratiziz-WNT), mentre Rachele Barbieri (Liv Racing TeqFind) ha concluso in sesta posizione. Da annotare anche il nono posto di Elena Pirrone (Israel ...

CICLISMO. Sabato 14 ottobre la velocista di Brembate Sopra ha vinto la terza e ultima frazione della corsa, scavalcando in vetta alla classifica l'olandese De Zoete. Terzo posto di tappa per Martina ...