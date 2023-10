Chiara Consonni si prende la Cina | vittoria al Tour di Chongming Island

(Di domenica 15 ottobre 2023)sila: la ciclista ventiquattrenne di Brembate Sopra ha vinto ilof, uno dei principali appuntamenti del World. La portacolori dell’UAE Team si è imposta trionfando la terza e ultima frazione, vincendo anche la classifica generale. La 24enne, che nei giorni precedenti era stata quarta e seconda al traguardo, ha vinto in volata mettendosi alle spalle la polacca Daria Pikulik (Human Powered Health) e la sua concittadina Martina Fidanza (Ceratiziz-WNT). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@i) Per la classifica generale sono stati decisivi gli ...

ultimo appuntamento a tappe della stagione femminile. Ciclismo:ha vinto il Tour of Chongming Island 2023, l La sprinter italiana si imposta in volata sul traguardo della terza e ultima frazione del giro cinese di livello World Tour, davanti alla ...

Chiara Consonni vince il Tour of Chongming Island! Tappa e sigillo finale da World Tour OA Sport

CHONGMING ISLAND. CHIARA CONSONNI SI PRENDE TAPPA E VITTORIA FINALE, FIDANZA 3A TUTTOBICIWEB.it

Chiara Consonni ha vinto il Tour of Chongming Island, evento di livello World Tour che, insieme al Tour of Guangxi di settimana prossima, chiude la stagione del grande ciclismo femminile. La portacolo ...CICLISMO. Sabato 14 ottobre la velocista di Brembate Sopra ha vinto la terza e ultima frazione della corsa, scavalcando in vetta alla classifica l’olandese De Zoete. Terzo posto di tappa per Martina ...