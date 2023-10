Chi parla a nome dei palestinesi impauriti da Hamas? Scrive Vas Shenoy

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il 10 ottobre 2023 Daniel Pearl avrebbe compiuto 60 anni. Per coloro che non ricordano il suo, era un brillante reporter del Washington Post che fu attirato a Karachi dove fu rapito dai terroristi pakistani. Nel giorno dell’Eid al-Adha del 2002 fu massacrato per decapitazione nel modo più orribile. Questa è stata la prima volta che un’esecuzione è stata registrata da terroristi e resa pubblica, come video di reclutamento per la jihad, come una provocazione verso l’Occidente. Come ci ricorda la sua amica Asma Nomani in un bellissimo omaggio a Daniel, tra le sue ultime parole catturate nel video c’erano queste 10 parole: “Mio padre è ebreo. Mia madre è ebrea. Sono ebreo”. Le stesse dieci parole per cuiha attaccato selvaggiamente un rave in Israele, diversi kibbutz. Hanno massacrato uomini, donne, bambini e anziani. Hanno violentato, mutilato, ...