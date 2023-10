Chi gioca oggi nella Serie A di calcio femminile? Calendario partite | programma | orari | tv | streaming 15 ottobre

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Si chiude, domenica 15, la quarta giornata di. Tre le gare in, tutte trasmesse da DAZN. Ilsi apre con la sfida delle 18.30 tra Pomigliano e Fiorentina. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora Alle 16.00, invece, big match tra Roma e Inter. A chiudere questo turno, alle 18.00, il Sassuolo sarà di scena sul campo della Juventus Women. Di seguito ile ilcompleti con ledi, domenica 15, valide per la 4ª giornata della. La gare odierne verrano trasmesse da ...