Chi è Raz Degan | biografia | ex Paola Barale | vita privata | età e Instagram

(Di domenica 15 ottobre 2023) Razè nato il 25 agosto del 1968 kibbutz di Sde Nehemia in Israele, sotto il segno zodiacale della Vergine. La sua altezza è di 183 cm ed il suo profiloufficiale è @raz. Raz ha iniziato la sua carriera da modello a soli 21 anni, dopo il servizio militare obbligatorio nel suo Paese, infatti, ha iniziato a viaggiare in giro per il mondo attraverso i cinque continenti passando dagli Stati Uniti alla Thailandia e in batter d'occhio si ritrova sulle copertine delle riviste di moda più rinomate come Vogue, Elle, Cosmopolitan e Glamour. In Italia, invece, il suo nome è legato a molti spot pubblicitari. Lavoro Raz Regan: modello, attore, regista e personaggio televisivo Razha iniziato la sua carriera come modello per importanti brand ma in poco tempo ha iniziato a farsi spazio anche in produzioni ...