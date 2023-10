Chi è l' uomo col Corano in mano che ha aggredito tre persone a caso a Milano

Leggi su today

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nel 2020 era andato via da. Poi è riapparso, non si sa ancora quando. Di sicuro l'ultima sua traccia risale a luglio scorso, quando era finito in manette. Prima, il niente. Dopo, invece, la follia: quella scattata in viale Monza alle 14.24 di sabato, quando ha smesso di essere un fantasma...